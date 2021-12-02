Песков прокомментировал размещение комплекса "Бастион" на Курилах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия имеет полное право размещать в любой точке своей территории те объекты, которые считает нужным. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о появлении военного объекта на Курилах.

"Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах страны, которые считает целесообразным. Это наше суверенное право, это право любого государства, вряд ли оно может кем-то оспариваться", - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, принимаются ли решения о размещении военных объектов с согласия президента РФ, Песков отметил: "Разумеется, планирование по размещению объектов осуществляется оборонным ведомством, но, конечно же, это все докладывается и согласовывается с Верховным главнокомандующим".

Как ранее в четверг сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота, расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа на Курилах. Они будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами. На территории острова развернут автономный военный городок.

Мирный договор

Россия сохраняет политическую волю на продолжение диалога с Японией по поиску путей урегулирования проблемы с заключением мирного договора, заявил Песков.

"Япония - наш партнер, мы дорожим нашими двусторонними отношениями", - сказал представитель Кремля. При этом он констатировал, что у Москвы и Токио "есть проблема в отношениях". "Мы сохраняем политическую волю на продолжение всестороннего диалога с нашими японскими партнерами с тем, чтобы найти пути урегулирования этой основной проблемы", - подчеркнул Песков.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время Москва неоднократно подчеркивала, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.