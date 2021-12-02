Путин проведет совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. На нем будут обсуждаться тема шахты "Листвяжная", где произошло ЧП, и меры по обеспечению безопасности на подобных объектах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На два часа (14:00 мск - прим. ТАСС) запланировано совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, важное совещание", - сказал представитель Кремля. "Естественно, речь идет о разборе ситуации с аварией [на шахте "Листвяжная"]", - добавил он. По словам Пескова, на совещании "речь пойдет о мерах обеспечения безопасности производства горных работ на угледобывающих предприятиях".

Среди участников совещания - генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, руководство администрации президента России, вице-премьер Александр Новак, врио главы МЧС Александр Чуприян, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов, а также руководители Минэнерго и Минстроя Николай Шульгинов и Ирек Файзуллин. Кроме того, на совещание приглашены полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук и руководство холдинговой компании "СДС-Уголь".

Песков сообщил, что по видеосвязи будет организован телемост с шахтой "Листвяжная". По его словам, о ликвидации последствий взрыва метана доложит Чуприян. Также в открытом режиме выступит губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Стоит, наверное, напомнить, что после трагической совершенно аварии на "Распадской", это был 2010 год, Путин тогда был председателем правительства, было похожее на это очень большое совещание, по итогам которого был сформулирован перечень поручений", - сказал Песков. По его словам, "будет важно понять, насколько эти поручения и в каком объеме выполнялись", потому что тогда тоже речь шла об обеспечении безопасности, по работе надзорных и контролирующих органов с тем, чтобы избежать повторения трагедии.