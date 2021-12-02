Володин: европейское сообщество не должно оставаться в стороне от ситуации с мигрантами

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Европейское сообщество не должно оставаться в стороне от ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.

"Мы видим, когда на границе страны, считающие себя демократическими и отстаивающими права и свободы, используют недозволенные методы недопуска мигрантов на территорию Польши, нанося урон здоровью и фактически ставя на одну планку жизнь граждан с детьми и недопуск. Мы не можем оставаться здесь наблюдателями", - сказал Володин. По его мнению, это "не дело только Белоруссии, это дело всего европейского сообщества".

"Здесь надо вырабатывать единые принципы, предлагать их и Парламентской ассамблее Совета Европы и Парламентской ассамблее ОБСЕ, Евросоюзу", - отметил спикер Госдумы.

Володин прибыл в Минск в четверг с официальным визитом, который стал для него первым после избрания Госдумы восьмого созыва. Перед заседанием 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства спикер встретился с президентом республики Александром Лукашенко.

В ходе заседания депутаты Парламентского собрания намерены обсудить законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 союзных программ, которые были утверждены главами государств 4 ноября.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка двух тысяч человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.