Лавров: ОБСЕ стала заложником блоковой дисциплины в рамках ЕС и НАТО

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стала заложником блоковой дисциплины в рамках Евросоюза и НАТО, нет продвижения в укреплении безопасности. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме.

"Нет продвижения в решении ключевой задачи, стоящей перед нашей организацией, имею в виду укрепление безопасности, основываясь на сотрудничестве, а не на конфронтации. Цель, обозначенная нашими лидерами на саммите в Астане в 2010 году, - формирование сообщества равной, всеобъемлющей и неделимой безопасности, - остается в силе, - сказал Лавров. - Однако сегодня ОБСЕ находится в удручающем состоянии, она стала заложником блоковой дисциплины в рамках Евросоюза и НАТО, погрязла в мелкотемье".

По словам главы МИД РФ, западные партнеры стремятся подменить международное право неким порядком, основанном на правилах, которые они же и устанавливают, исходя из собственной исключительности. "Все чаще слышим голоса, призывающие сломать правило консенсуса, это звучало несколько раз и за вчерашним ужином, хотя без консенсуса наша организация утратит свою уникальность и ценность как площадка для равноправного взаимодействия всех участников", - указал глава российского дипведомства.

"Эффективного мультилатерализма, о котором любят также заявлять партнеры, не получится, если одна группа стран ставит себя выше других, а к несогласным применяет методы давления и недобросовестной конкуренции: то вакцинную дипломатию, то фейковые медийные кампании, а то и незаконные санкции", - добавил Лавров.