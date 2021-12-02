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Лавров заявил, что продолжение расширения НАТО на восток прямо затрагивает безопасность РФ

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не заинтересована в конфликтах
Кадры начала встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном
© Анастасия Бобылева/ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Расширение Североатлантического альянса на восток затрагивает безопасность России. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"И не забудем, конечно, принцип неделимости безопасности, в том числе в ОБСЕ, в Совете Россия - НАТО, который гласит, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других. А дальнейшее продвижение НАТО на восток однозначно будет затрагивать коренные интересы нашей безопасности", - сказал глава российского дипведомства.

Он подчеркнул, что Москва не заинтересована в конфликтах.

"Но если наши партнеры из НАТО заявляют, что никто не имеет право диктовать стране, желающей вступить в НАТО, может она это сделать или нет, то мы приводим положение международного права о том, что каждое государство вправе выбирать способы обеспечения своих законных интересов в области безопасности", - отметил Лавров.

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Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБлинкен, Энтони
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