Лавров заявил, что продолжение расширения НАТО на восток прямо затрагивает безопасность РФ

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Расширение Североатлантического альянса на восток затрагивает безопасность России. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"И не забудем, конечно, принцип неделимости безопасности, в том числе в ОБСЕ, в Совете Россия - НАТО, который гласит, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других. А дальнейшее продвижение НАТО на восток однозначно будет затрагивать коренные интересы нашей безопасности", - сказал глава российского дипведомства.

Он подчеркнул, что Москва не заинтересована в конфликтах.

"Но если наши партнеры из НАТО заявляют, что никто не имеет право диктовать стране, желающей вступить в НАТО, может она это сделать или нет, то мы приводим положение международного права о том, что каждое государство вправе выбирать способы обеспечения своих законных интересов в области безопасности", - отметил Лавров.