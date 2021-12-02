Володин: порядка 400 законодательных актов нужно принять для реализации союзных программ

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Порядка 400 законодательных актов нужно будет принять для скорого воплощения в жизнь 28 программ Союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.

"Наша задача - сделать все, чтобы решения Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии реализовывались как можно быстрее, чтобы была видна отдача от этих решений", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что далее работа будет вестись через рассмотрение законодательных актов, "а их порядка 400".

Также Володин предложил обсудить увеличение числа комиссий Парламентского собрания и с изменением их форматов, "что позволит больше работать в территориях". "От нас ждут результатов, которые скажутся на повышении благосостояния граждан, защитят суверенитет наших стран", - сказал председатель Госдумы.

В свою очередь Андрейченко отметил, что "время сейчас, конечно, непростое". "Идет гибридная война, она развязана сегодня не только против Республики Беларусь, но и против Российской Федерации. Все методы применяются: и ложь, и дезинформация, и манипулирование фактами", - сказал он.

Совместные действия в международных организациях

Андрейченко также отметил важность совместных действий делегаций РФ и Белоруссии в международных организациях. Он поблагодарил за то, что на недавнем заседании ассамблеи Межпарламентского Союза в Мадриде при содействии парламентариев РФ не была принята антибелорусская резолюция.

По словам Андрейченко, для белорусских парламентариев очень важно, что свой первый зарубежный визит Володин в качестве спикера Госдумы восьмого созыва совершил в Белоруссию.

В четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин посещает с официальным визитом Белоруссию.