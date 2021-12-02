В Союзном государстве предлагают создать комитет по налоговым вопросам

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Комитет по налоговым вопросам планируется создать в рамках Союзного государства Белоруссии и России. Об этом сообщил в четверг госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"В рамках союзной программы гармонизации налогового и таможенного законодательства и сотрудничества в таможенной сфере будут заключены международные договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и углубления взаимодействия между таможенными органами. Предлагается создание совместного консультативного органа - комитета Союзного государства по налоговым вопросам", - отметил Мезенцев.

Он также проинформировал, что Постоянный комитет Союзного государства уже подключился к формированию межгосударственного центра в структуре таможенного комитета Союзного государства. "Во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом Белоруссии и Федеральной таможенной службой России прорабатывается вопрос по его финансированию из бюджета Союзного государства с июля 2022 года", - добавил Мезенцев.

"Полагаем, что соответствующий вопрос о создании в структуре Таможенного комитета [Союзного государства] межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также реализации аналогичных функций и мониторинга совершения таможенных операций будет рассмотрен в ходе заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства 14 декабря", - отметил госсекретарь.

Военная доктрина

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России также заявил, что новая союзная Военная доктрина отвечает новым вызовам и угрозам в сфере безопасности.

"Принята новая Военная доктрина Союзного государства, которая стала адекватным ответом на значительные изменения в военно-политической обстановке в восточноевропейском регионе, возрастание негативных процессов в сфере безопасности", - отметил Мезенцев.

Госсекретарь сказал, что реализация доктрины вписывается в общую тенденцию наращивания взаимодействия Белоруссии и России "в сфере активизации сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комплекса двух стран, обеспечения военной безопасности, и прежде всего на единой границе Союзного государства".

Военная доктрина Союзного государства утверждена в начале ноября нынешнего года на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.