Рябков: РФ хотела бы надеяться, что контакт Путина и Байдена состоится в ближайшие дни

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Москва надеется, что контакт президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится в ближайшие дни, но дата пока не согласована. Об этом в четверг заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

"Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни. Сразу скажу, что дата пока не согласована, есть трудности в состыковке календарей двух лидеров", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что этот контакт очень нужен России и США. "У нас множатся проблемы. Нет движения по двухсторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса", - заявил он.

Замглавы МИД РФ также отметил, что ситуация в Европе внушает большую тревогу. "Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне", - резюмировал он.