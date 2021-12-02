Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Вторая очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его американским коллегой Энтони Блинкеном в эти минуты завершилась в Швеции, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча продлилась около 40 минут. В ходе своих вступительных слов главы внешнеполитических ведомств подняли вопросы двусторонних отношений, а также представили позицию по ситуации на Украине.

Как ожидается, в четверг Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ проведет отдельные встречи с действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде, главами МИД Австрии, Великобритании, Венгрии, Сербии, Испании и Турции.