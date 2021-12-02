Лавров в Стокгольме проводит встречу с главой МИД Британии

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты проводит встречу со своей британской коллегой Элизабет Трасс, передает корреспондент ТАСС. Переговоры проходят на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

В начале встречи журналисты начали делать стандартные протокольные фотографии министров. Когда протокольная часть несколько затянулась, а представители СМИ не планировали покидать переговорную комнату, Лавров пошутил: "Мы не начнем танцевать. Пожалуйста, выйдите!".

Глава МИД возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в Стокгольме 2-3 декабря. На полях форума Лавров уже провел ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.