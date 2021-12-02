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Рябков не видит противоречий в участии стран в "Саммите за демократию" и формате БРИКС

Дипломат указал, что "БРИКС - площадка, которая дает реальную отдачу"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Приглашение Бразилии, ЮАР и Индии на "Саммит за демократию" никак не противоречит их участию в формате БРИКС. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков в эфире Первого канала.

"БРИКС останется форматом, в котором участвуют приглашенные на "Саммит за демократию", потому что БРИКС - площадка, которая дает реальную отдачу, она ценна для них. БРИКС обрел внутреннюю динамику и жизненную силу, - сказал он. - Тем участникам БРИКС, которых пригласили на "Саммит за демократию", предстоящий 9-10 декабря, не ставят вопрос о том, есть ли здесь выбор - либо то, либо другое. Я не вижу здесь противоречия. Мы будем работать в БРИКС с ними".

"В БРИКС они нам расскажут, что они услышали интересного в рамках этого виртуального саммита. Будем, соответственно, обмениваться оценками", - добавил Рябков.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры государств, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Принять участие в нем пригласили 110 стран и территорий. В списке, опубликованном Госдепом, фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России, Турции, Египта и ряда других стран.

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