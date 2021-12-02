Володин сообщил, что бюджет Союзного государства рассмотрят в декабре

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России уже в декабре в очном формате рассмотрит проект бюджета Союзного государства. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам прошедшего в Минске первого заседания 61-й сессии собрания.

"Сейчас можно уже говорить о том, что Парламентское собрание приступило к работе, повестка дня очень насыщенная. Мы собираемся также в очном формате в декабре провести вторую часть 61-й сессии, <...> чтобы рассмотреть уже в декабре проект бюджета Союзного государства", - сказал Володин.

Политик добавил, что Парламентское собрание приняло "ряд решений для того, чтобы сделать все возможное в целях быстрейшего законодательного обеспечения" реализации союзных программ. По его словам, это позволит установить социальные, пенсионные стандарты, будут решаться вопросы по созданию условий для развития бизнеса. "Все это призвано улучшить жизнь граждан как Российской Федерации, так и Республики Беларусь, - добавил Володин. - Весь мир, если хочет быть сильнее, идет по пути интеграции".

Спикер уточнил, что депутаты приняли ряд решений для повышения эффективности Парламентского собрания, для скорейшей реализации инициатив президентов обеих стран. Кроме того, добавил Володин, были усилены меры парламентского контроля.

По словам спикера Госдумы, возможности Парламентского собрания не исчерпаны, "они огромны". "Мы очень далеки от того, чего за последнее время достигли в том же Европарламенте, Евросоюзе. Поэтому, когда речь идет о развитии союзных институтов, мы это должны понимать. У нас название громкое - Союзное государство. А на самом деле мы в начале пути", - заключил он, указав на необходимость эффективной работы союзных структур на конечный результат.

Официальный визит Володина в Белоруссию стал первым после избрания Госдумы восьмого созыва.