В Арктическом совете назначили спецпредставителя по делам коренных народов Якутии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия, председательствующая в Арктическом совете, назначила специального представителя по делам коренных народов Якутии. Об этом сообщил на пресс-брифинге в ТАСС в четверг посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

"Российское председательство назначило специального представителя по делам коренных народов Якутии Михаила Погодаева", - сказал он.

Корчунов добавил, что спецпредставитель обозначил важность сотрудничества и поднял несколько вопросов касаемо действий стран Арктики в связи с изменениями климата, а также внес рекомендации по улучшению работы организации.

"Он также подчеркнул рекомендации по поводу того, как работа будет улучшаться в таких областях, как образование, мониторинг общественно-экономического развития, развитие институтов коренного населения, включая институциональное развитие и развитие компетенций", - заключил Корчунов.

В 2021 году председательство в Арктическом совете перешло к России от Исландии. Россия будет возглавлять организацию до 2023 года.