Захарова заявила, что возможное вступление Украины в НАТО - красная линия для России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вступление Украины в НАТО является для России красной линией. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, - красная линия. Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе", - резюмировала Захарова.

По словам дипломата, Россия убеждена, что единственным вариантом разрешения ситуации с печальным состоянием европейской безопасности является совместная разработка Москвой и НАТО долгосрочных договоренностей, исключающих продвижение альянса на восток.

"После окончания холодной войны России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении. Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог - нынешнее печальное состояние европейской безопасности. Убеждены, что единственный вариант разрешения сложившейся ситуации - совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России", - говорится в комментарии.

Захарова отметила, что встреча глав МИД стран НАТО в Риге 30 ноября - 1 декабря снова продемонстрировала "зацикленность альянса на борьбе с мнимыми угрозами" в ущерб коллективному противодействию реальным вызовам современности.

"Одной из стержневых тем - уже не в первый раз - стала Россия и ее "возможная агрессия" в отношении Украины. В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя, если посмотреть на вещи реально, это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения", - добавила дипломат.