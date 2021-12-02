МИД РФ заявил, что Россия играет особую роль в развитии морского сотрудничества в Арктике

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия играет особую роль в развитии сотрудничества, связанного с использованием морей в Арктическом регионе. Об этом заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

"Еще одна тема, которая была на повестке дня нашего пленарного совещания - вопросы, связанные с использованием морей. Арктические государства несут ответственность по сохранению и разумному управлению этим регионом. Россия играет особую роль в этом сотрудничестве", - сказал он на онлайн-брифинге в ТАСС по итогам пленарного заседания Арктического совета.

Как отметил Корчунов, российское председательство в настоящий момент назначило руководителя центра морских исследований МГУ Николая Шабалина специальным представителем по морской активности в Арктическом регионе, который будет поддерживать усилия Арктического совета для будущего устойчивого развития и сохранения естественной среды в арктических морях. "Специальный представитель будет содействовать многостороннему сотрудничеству в Арктическом регионе, а также будет участвовать в вопросах транспортировки грузов через арктические морские пути", - добавил он.

"Кроме того, Шабалин будет заниматься усилением сотрудничества организаций и стран, входящих в состав Арктического совета, в достижении целей устойчивого развития", - указал Корчунов.