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Пандемия COVID-19

Депутат думы свердловского города пришел без QR-кода на заседание

Парламентарий знал, что нарушает правила, однако все равно пришел на заседание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Депутат думы города Асбеста в Свердловской области пришел на заседание без QR-кода, как это требуется для посещения зданий органов власти в регионе. Об этом сообщил ТАСС председатель думы Сергей Ларионов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание. <…> Под конец появились полицейские, я их попросил подождать. По завершению думы они проверили у всех присутствующих соответствующие документы, есть ли у них QR-коды. На [члена постоянной комиссии по бюджетно-финансовой деятельности и налоговой политике Евгения] Шабанова был составлен протокол", - сказал он.

Ларионов отметил, что депутат знал, что нарушает правила, однако все равно пришел на заседание.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать эту ситуацию позже.

В регионе согласно указу губернатора с 25 октября нужно предъявлять QR-код или медицинский документ о вакцинации. Нарушившим режим гражданам грозит штраф от ста до пятисот рублей.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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