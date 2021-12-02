Лавров пообещал, что Россия отреагирует, если США введут новые санкции из-за Украины

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Москва обязательно отреагирует в случае, если США введут "адские санкции" в отношении России из-за Украины. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, комментируя заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о санкциях против РФ, "которых еще не было в прошлом".

"Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать. Как мы отреагируем - будет видно", - сказал он.

"Я не хочу сейчас гадать, на что решится Запад. Грозят какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными репрессалиями. Это тупиковый путь, и в конечном итоге он обернется против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер", - продолжил министр.

Комментируя слова Нуланд, Лавров также отметил, что "все бывает в первый раз". "До этого тоже были санкции, которых не было. Наши западные коллеги просто абсолютно утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, достижения консенсуса, способность креативно искать баланс интересов", - сказал он.

По словам Лаврова, страны Запада вводят санкции, если вдруг что-то идет не по их желанию, причем не только против России. "Практически везде сейчас переговоры, если они включают в себя страны, которые не разделяют подходы Запада, санкции употребляются в качестве угрозы, а потом вводятся, если кто-то кого-то не слушает", - продолжил он.

"Я все-таки надеюсь, что это отражает не прискорбный факт того, что западники утратили способности вести переговоры, а что просто им пока такое русофобское течение в НАТО и ЕС не позволяет действительно заняться конкретными делами, отойти от конфронтации, заниматься тем, ради чего ОБСЕ и создавалась", - указал глава МИД РФ.

Контакты по урегулированию

Кроме того, министр заявил, что Москва не уходит ни от каких контактов по украинскому урегулированию, но настаивает, что необходимо четко понимать их направленность. "К любым контактам мы готовы, ни от каких контактов мы не уходим. Главное - понимать, чего мы добиваемся", - отметил министр. Он добавил, что попросил участников заседания СМИД ОБСЕ "прежде чем комментировать украинские дела, прочитать внимательно" минские соглашения, декларацию четырех лидеров нормандского формата и резолюцию Совета Безопасности ООН. "Тогда, наверное, у многих все-таки появится понимание того, что нужно чуть-чуть иную риторику употреблять", - заключил Лавров.