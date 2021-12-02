Лавров заявил, что состояние дел в ОБСЕ непростое

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Положение дел в ОБСЕ тяжелое, однако формируется понимание о необходимости совместными усилиями повысить востребованность организации. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Мы подробно и откровенно говорили о состоянии дел в ОБСЕ и о наиболее актуальных, острых вопросах повестки дня этой организации. Положение в ней, прямо скажем, непростое, можно даже назвать его тяжелым. В нем отражаются те негативные тенденции, которые в целом разворачиваются в сфере европейской безопасности и сотрудничества", - сказал министр.

Тем не менее, по словам Лаврова, страны - члены ОБСЕ начинают осознавать необходимость общих усилий для восстановления востребованности организации. "Конечно, по-моему, понимание формируется о необходимости повысить востребованность ОБСЕ через совместные усилия, нацеленные на то, чтобы вернуть ей роль ведущей, объединительной организации в европейских делах", - указал он.

Министр также поблагодарил действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Швеции Анн Линде за организацию заседания СМИД ОБСЕ в сложных условиях пандемии коронавируса и отметил важную роль очных встреч.