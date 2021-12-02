Лавров заявил, что РФ призывает ОБСЕ учитывать наработки ОДКБ и ШОС в афганском вопросе

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия призывает ОБСЕ при работе над своими собственными планами по вопросу Афганистана учитывать решения, которые уже приняты в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"И в ШОС, и в ОДКБ есть рабочие группы, специальные механизмы по взаимодействию с Афганистаном, и мы сегодня призвали наших коллег по ОБСЕ при разработке своих собственных планов обязательно учитывать то, что уже делается и делается с пользой для наших соседей, так сказать, на земле", - сказал он.

Министр отметил, что дискуссия по ситуации в Афганистане была полезной, российская сторона высказала свои подходы к проблеме, которые были согласованы в рамках ОДКБ и ШОС, когда эти две структуры провели саммит в Душанбе в июне этого года. "Там был разработан целый ряд практических конкретных шагов по поддержке центральноазиатских стран по недопущению того, чтобы миграционный кризис их захлестнул, чтобы в потоке мигрантов, которые все-таки просачиваются на территорию наших союзников, не проникали террористы", - указал Лавров.