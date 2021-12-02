Лавров: РФ на заседании СМИД ОБСЕ выразила озабоченность нарушением прав нацменьшинств

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия испытывает особую озабоченность углубляющимся нарушением прав национальных меньшинств на пространстве ОБСЕ. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Конечно, вызывает у нас тревогу продолжающееся и углубляющееся нарушение прав национальных меньшинств, прежде всего языковых, образовательных прав, - отметил он. - Особо тревожит и тенденция героизации нацизма, фальсификации истории, стремление заглушить альтернативные точки зрения в медийной сфере, включая закрытие неугодных средств массовой информации".