Лавров: Россия сформулирует предложения Западу по инициативе о гарантиях безопасности

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия в ближайшее время сформулирует конкретные предложения по инициативе президента РФ Владимира Путина касаемо гарантий безопасности, Москва надеется на серьезное отношение Запада к ним. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Мы хотим, чтобы договоренности, о которых упомянул президент и которых мы будем добиваться, обязательно имели правовой юридически-обязывающий характер. В ближайшее время мы сформулируем конкретные предложения нашим западным коллегам и будем рассчитывать на их серьезное к этому отношение", - сказал он.

Лавров также отметил, что на полях СМИД ОБСЕ Россия разъяснила Западу инициативу Путина о гарантиях безопасности на границах. "Мы основное внимание выступления на сессии и в наших контактах с западными коллегами уделили разъяснению и продвижению инициативы президента [Владимира] Путина, которую он высказал впервые на расширенном заседании коллегии в нашем министерстве и повторил вчера в Кремле", - отметил он.

Министр подчеркнул, что Москва заинтересована в договоренностях, которые могли бы учитывать интересы безопасности всех стран. "Мы не хотим никаких односторонних привилегий, но будем настаивать на том, чтобы эти договоренности рассматривались всерьез", - сказал Лавров.

Серьезность предложений

Лавров заявил, что на Западе должны были осознать серьезность предложений РФ о выработке гарантий в сфере безопасности.

"Мы же говорим не о том, чтобы нам дали гарантии безопасности. Мы говорим, как президент [России Владимир] Путин вчера особо подчеркнул, о том, чтобы выработать коллективные гарантии обеспечения безопасности друг друга, всех участников общеевропейского процесса. И я пока не хочу даже гадать на тему того, что Запад откажется их рассматривать. По-моему, все услышали президента Путина, осознали, что наши предложения серьезные и сейчас мы их кладем на бумагу", - сказал он.

Лавров добавил, что не хотел бы сейчас гадать, какую реакцию на Западе вызовут эти предложения. "Все дело в том, чтобы посмотреть, насколько серьезно к этому отнесется западное сообщество, насколько искренне они заинтересованы в деэскалации и в прекращении попыток односторонне наращивать свои преимущества, в том числе в виде военной инфраструктуры, вооруженных сил и техники", - резюмировал он.

Ранее Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств, предложил начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. Российский лидер особо отметил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".