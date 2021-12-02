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Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии на полях СМИД ОБСЕ

После обмена приветственными словами переговоры продолжились в закрытом для прессы режиме

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Сийярто в начале встречи рассказал Лаврову, что ему очень понравилось в Обнинске, где он принимал участие в заседании межправкомиссии 26 ноября.

"Я прекрасно провел время в Обнинске в прошлую пятницу", - сказал он. Лавров согласился, что это приятное место.

После обмена приветственными словами переговоры продолжились в закрытом для прессы режиме.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВенгрия
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