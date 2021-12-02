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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Лавров: Минская группа ОБСЕ приветствует посредничество РФ в карабахском урегулировании

Министр добавил, что Россия хотела бы видеть более насыщенные результаты нынешней сессии СМИД ОБСЕ, в том числе политическую декларацию, которую не удается принять уже более 10 лет

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Посредничество России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе приветствуется странами - сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Министры России, США и Франции как страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли заявление по карабахскому урегулированию, в котором, среди прочего, приветствуются посреднические усилия Российской Федерации", - сказал он.

Министр добавил, что Россия хотела бы видеть более насыщенные результаты нынешней сессии СМИД ОБСЕ, в том числе политическую декларацию, которую не удается принять уже более 10 лет.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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