Посол РФ заявил, что отмена "Щелкунчика" в Берлине ведет к отторжению у зрителей

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Решение об отмене оригинальной постановки "Щелкунчика" в Государственном балете Берлина ведет к отторжению у многих зрителей и не может не вызывать беспокойства. Такое мнение высказал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в комментарии, опубликованном в четверг в газете Berliner Zeitung.

Дипломат напомнил, что накануне первого адвента (28 ноября в 2021 году) руководство Берлинского государственного балета "обескуражило сообщением об отмене "Щелкунчика" П. И. Чайковского по причине расизма и сексизма". "Из пяти кукол две оказались под подозрением - китайская и арабская. Первая танцует слишком карикатурно, вторая - выступает в неправильном гриме африканца и окружена гаремом. На сказку наложены санкции: вплоть до исправления ошибок куклам придется сидеть в шкафу", - напомнил посол РФ.

"Непонятливым дополнительно разъяснено, что сделано это в интересах зрителей, поскольку они могут самостоятельно не разобраться, в какой грех впадают, любуясь знаменитым балом у елки", - указал Нечаев и обратил внимание на то, что, с точки зрения руководства балета Берлина, "[балетмейстер] Мариус Петипа даже не побывал в Китае и на Востоке, поэтому танцы поставил в заведомо неуважительной манере". "Вместо падшего "Щелкунчика" берлинским детям предложено насладиться правильным "Дон Кихотом", одобренным после консультаций на предмет оскорбительности (!). Хотя тут впору задуматься, нет ли обидного намека в бое благородного идальго с ветряными мельницами", - отметил российский дипломат.

"Столь радикальное толкование политической корректности, естественно, вызывает отторжение у многих, - констатировал Нечаев. - Комментаторы соревнуются в ироничности, однако ситуация далека от забавной. Данный эпизод наглядно высветил степень искажения здравого смысла, до которой можно дойти в стремлении соответствовать ожиданиям "прогрессивной" части человечества". "От подобного рода антисобытий создается впечатление, что при помощи "мощного" общественного высказывания на тему угнетенных необходимая и важная работа по осмыслению преступлений колониального периода и реституции нанесенного ущерба подменяется показной "корректностью", которая немногим лучше дискриминации", - считает посол.

"Не всем дано создать культовый шедевр на стыке трех великих культур - немецкой, русской и французской, который не просто любит, а обожает публика во всем мире вот уже 130 лет и без которого трудно представить себе настоящее Рождество и Новый год", - подчеркнул он. "Вымарывание афиш до боли напоминает известные эпизоды истории и не может не вызывать беспокойства. Не заведет ли эта борьба за чистоту рядов слишком далеко? Кто следующий в списке на исключение из культурного оборота? Запретив "Щелкунчика", не следует ли запретить и праздник? Уж слишком он традиционен для нашего времени", - написал посол РФ.

"Успокаивает тот факт, что набирающая обороты в Германии культура отмены не отвечает реальным настроениям большинства граждан", - заметил Нечаев. "Ну а пока старая добрая сказка оказалась под санкциями, мы можем утешить уважаемую берлинскую публику предложением насладиться непревзойденным "Щелкунчиком" в трансляции из лучших российских театров", - указал он.

К ситуации вокруг постановки

Как ранее сообщала газета Bild, Государственный балет Берлина отменил в предновогоднем сезоне постановку "Щелкунчика" российских балетмейстеров Василия Медведева и Юрия Бурлаки в связи с тем, что в ней якобы были выявлены культурные стереотипы и проявления расизма. Как говорила исполняющая обязанности руководителя труппы Кристиане Теобальд, некоторые элементы репертуара "в постколониальную эпоху являются сложными".

Теобальд отметила, что проблемным элементом, например, считается появление во втором акте двух детей в черном гриме или восточный танец в сопровождении женщин из гарема.

На эту постановку "Щелкунчика", которая впервые была показана в 2013 году, было потрачено около €1,5 млн. Теперь вместо нее с 3 декабря зрители увидят "Дон Кихота".