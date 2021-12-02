Эксперт считает, что Россия и НАТО по-разному интерпретируют понятие "сфер влияния"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у России, по мнению альянса, не может быть сфер влияния, показывает, что в Москве и Брюсселе по-разному относятся к самом этому понятию и к концепциям безопасности в целом. Такое мнение в четверг в разговоре с ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт обратил внимание на то, что у каждого государства может быть какое-то влияние на соседние страны. Он предположил, что Столтенберг мог иметь в виду, что РФ, по мнению блока, не должна иметь сфер "эксклюзивного влияния".

"Здесь существует фундаментальное противоречие между двумя принципами, которые зафиксированы в международных документах. С одной стороны, каждая страна имеет право выбирать своих партнеров, с другой стороны, мы исходили из неделимости безопасности: нельзя строить свою безопасность за счет безопасности своих соседей или партнеров, - сказал Кортунов. - На Западе обращают внимание на первую половину этой формулы: каждый может выбирать, в какой союз ему вступать. Россия же всегда подчеркивала, что любое решение, касающееся безопасности той или иной страны, должно с этой страной согласовываться на основе принципов компромисса. Мы еще раз убедились в том, что вроде бы формула одна, но интерпретируется по-разному в Москве и Брюсселе".

При этом он обратил внимание на то, что Украина сама настойчиво идет на сближение с НАТО и демонстрирует "готовность и энтузиазм попасть в сферу влияния Североатлантического альянса". По его словам, дальнейшее укрепление этого сотрудничества может подтолкнуть Украину к попытке решения конфликта в Донбассе силовым путем.