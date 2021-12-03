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Полянский заявил, что Россия видит угрозу афганского крыла ИГ странам Центральной Азии

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН подчеркнул важность эффективной имплементации резолюций СБ организации по санкционному режиму в отношении террористических группировок

ООН, 3 декабря. /ТАСС/. Афганское ответвление террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) является одним из ключевых факторов дестабилизации обстановки в Афганистане и несет угрозу приграничным государствам Центральной Азии. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат подчеркнул важность эффективной имплементации резолюций СБ ООН по санкционному режиму в отношении террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в России).

"Афганское крыло ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства") по-прежнему остается одним из ключевых факторов дестабилизации обстановки в стране", - обратил внимание он.

"Дополнительную опасность представляет его расширяющаяся идеологическая, пропагандистская и вербовочная деятельность с умелым использованием информационно-коммуникационных технологий, - отметил Полянский. - Видим в сохраняющемся в стране присутствии группировки угрозу для приграничных государств Центральной Азии. Рост количества террористических атак с использованием смертников указывает на то, что у группировки есть людские ресурсы".

Первый зампостпреда РФ указал на необходимость концентрации на проблеме иностранных террористов-боевиков, являющихся фигурантами антитеррористических санкционных списков "с целью предупреждения и пресечения их преступной активности".

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