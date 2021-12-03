В СПЧ не исключают, что на встрече с Путиным будет поднята тема необходимой самообороны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Шота Горгадзе не исключает, что на встрече СПЧ с главой государства Владимиром Путиным может быть поднята тема необходимой обороны. Об этом он сказал ТАСС в пятницу.

"Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда люди пресекают преступление (необязательно в отношении себя, а просто заступаются за слабого) и оказываются на скамье подсудимых. Я считаю эту тему очень важной, она должна быть поднята на заседании Совета", - сказал он.

"Считаю, что в последнее время назрела необходимость обратить на нее внимание", - добавил он.

Горгадзе отметил, что также планирует на встрече затронуть тему защиты гражданских прав, "в том числе несколько вопросов, которые так или иначе связаны с судебными историями". "Свою задачу в Совете вижу в защите простых граждан, тех, которые не занимаются политикой, воспитывают детей, ходят каждый день на работу, вот об их проблемах я и буду говорить 9 декабря", - отметил он.

Ранее сообщалось, что встреча Совета с Путиным пройдет 9 декабря в онлайн-режиме.