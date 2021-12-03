{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Разговор Путина и Байдена пройдет в формате видеоконференции

Точная дата беседы пока не согласована
© Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Точная дата предстоящих переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате видеоконференции по-прежнему не согласована, работа продолжается. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На эту тему

"Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Речь идет о видеоконференции". Песков добавил, что нет пока и точного понимания по поводу возможного участия делегаций двух стран в переговорах.

"Эти все нюансы еще предстоит подтвердить", - заключил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джо
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Песков рассказал, какие СМИ пригласят на пресс-конференцию Путина
На мероприятие пригласят журналистов, освещающих события в политике и экономике, а также президентскую повестку дня
Читать полностью