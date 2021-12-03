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Песков: встреча Лаврова и Блинкена позволила обсудить расходящиеся позиции России и США

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме стала хорошей возможностью предельно доходчиво разъяснить друг другу позиции РФ и США, которые расходятся по многим вопросам. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы четко понимаем, что это была хорошая возможность обеим сторонам предельно понятно и доходчиво объяснить позиции друг друга. По многим вопросам позиции расходятся", - сказал представитель Кремля.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБлинкен, Энтони
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