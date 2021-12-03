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Песков подтвердил, что идет обмен информацией по кадровым перестановкам в "Единой России"

Глава государства Владимир Путин в курсе этих обсуждений, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что обмен информацией по кадровым перестановкам в "Единой России" идет, глава государства Владимир Путин в курсе этих обсуждений.

"Разумеется, определенный обмен информацией с администрацией происходит, президент, конечно, в курсе происходящего в партии, он остается лидером партии", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможных кадровых перестановках.

"Я бы не анонсировал", - ответил Песков на вопрос о том, можно ли ждать предложений от президента по реформе партии в ходе его видеообращения на съезде 4 декабря. "Как мы уже говорили, президент дистанционно обратится к участникам съезда. У него будет возможность обратиться к участникам съезда, а дальше уже все-таки будет зависеть от работы этого съезда, будем с вами смотреть", - продолжил пресс-секретарь.

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