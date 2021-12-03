Путин встретится Памфиловой и проведет оперсовещание с членами СБ РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 декабря, проведет встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам.

"Сегодня президент работает в Кремле, у него будет несколько рабочих встреч - из них будет публичная встреча с Эллой Памфиловой. Традиционно президент продолжает общение с председателем Центризбиркома", - сказал он.

Песков также добавил, что "президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза".

"Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор. Также ждите нашего сообщения", - сказал Песков.