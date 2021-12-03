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Рашкин вышел из больницы и готов прийти в СК при необходимости

По информации юриста КПРФ Мохаммеда Биджева, депутат еще не получил повестку

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин выписался из больницы и готов в случае необходимости участвовать в следственных действиях в рамках возбужденного в отношении него дела о нарушении правил охоты. Об этом ТАСС сообщил юрист КПРФ Мохаммед Биджев.

"Насколько я знаю, Рашкин выписался из больницы. Он готов прийти к следователю и дать показания, участвовать в иных следственных действиях по первому требованию. Но пока ему повестки, по моей информации, не приходило", - сказал Биджев.

25 ноября Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие установило, что в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами на охоте убил лося. Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, депутат не имел разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

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