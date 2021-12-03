Песков рассказал, какие СМИ пригласят на пресс-конференцию Путина

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Кремль пригласит на запланированную 23 декабря ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина журналистов, которые активно освещают события в политике и экономике, а также президентскую повестку дня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это, в основном, те журналисты и те СМИ, которые принимают активное участие в освещении политических, экономических событий и президентской повестки дня", - пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что сейчас над этим вопросом работает служба аккредитации. Кроме того, будут проводиться "определенные проверки безопасности". "Это совершенно стандартная процедура", - добавил Песков. "После этого уже будет сформирован список участников", - подытожил он.

Пресс-секретарь президента сообщил, что для участия в мероприятии нужно будет сдать три ПЦР-теста на коронавирус.