ЦИК порекомендовал избрать Ольгу Кириллову новой главой Мосгоризбиркома

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду рекомендовал избрать Ольгу Кириллову новым председателем Московской городской избирательной комиссии. В настоящее время Кириллова является членом столичной комиссии.

"Предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Кирилловой Ольги Евгеньевны для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии", - говорится в постановлении.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в начале ноября сообщила, что глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть этот пост по собственному желанию, однако останется членом столичной комиссии. Ермолов был избран председателем Мосгоризбиркома в марте 2020 года. До этого он занимал пост заместителя главы столичного избиркома.

Кроме того, ЦИК в ходе заседания рекомендовал избрать еще 39 кандидатур председателями новых составов избиркомов субъектов РФ.

Ранее Памфилова сообщала, что в декабре истекают полномочия 55 региональных избирательных комиссий. В ходе прошлых заседаний ЦИК рекомендовал властям регионов назначить по два члена комиссии в новые составы этих избиркомов.