Косачев: РФ не готовится к какой-либо наступательной операции на границе с Украиной

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия не ведет подготовки к какой-либо наступательной операции в Донбассе и опровергает на всех уровнях возможность начала военного конфликта с Украиной по инициативе российской стороны. Об этом в пятницу заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в эфире телеканала "Россия-24".

"С российской стороны без эмоций, без какого-то шараханья из стороны в сторону на всех возможных уровнях, начиная с президентского, идет последовательное опровержение этого сценария (военной угрозы Украине со стороны России - прим. ТАСС), во всяком случае, его невозможности по инициативе нашей стороны. У нас нет никаких планов нападения на Украину, у нас нет никакой повышенной военной активности у украинских границ, не ведется подготовки к какой-то наступательной операции", - сказал он.

"Понятно, что мы в интересах обеспечения собственной безопасности, собственной обороноспособности имеем право на то, чтобы определенные меры предпринимать, потому что у нас есть информация о том, что провокация может быть инициирована, вот это военное обострение может быть инициировано Киевом, который при этом будет получать прикрытие и полную информационную, а, может быть, и военную поддержку с западной стороны", - добавил Косачев.

Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что позиция России по сдерживанию возможного военного конфликта с Украиной неизменна и не подлежит какой-либо политической конъюнктуре.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выступил с утверждением в Верховной раде, что украинская разведка считает вероятной "масштабную эскалацию со стороны России" в конце января. По его словам, Украина оценивает число российских войск на границе в 94,3 тыс. человек.

В Киеве периодически заявляют о якобы существующей военной угрозе со стороны России. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая "российская угроза" является выдумкой. По его словам, подобные обвинения в адрес России преследуют цель получения определенных преференций, что очевидно для всех. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о появляющейся в западных СМИ информации о "планах РФ по вторжению на территорию Украины", назвал эти сообщения "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности.