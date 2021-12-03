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Пандемия COVID-19

В РФ рассчитывают на взаимное признание российских и хорватских сертификатов о вакцинации

Стороны обсудили тему пандемии в рамках заседания российско-хорватской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Загребе

ЗАГРЕБ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти России рассчитывают на взаимное признание российских и хорватских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил в пятницу по итогам заседания российско-хорватской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Загребе ее сопредседатель, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"При этом также мы с господином Чоричем (министр экономики и устойчивого развития Хорватии Томислав Чорич - прим. ТАСС) обсудили актуальную тему. Это - сотрудничество наших стран в борьбе с пандемией коронавируса, - подчеркнул Патрушев. - Рассчитываем на то, что компетентные органы наших стран проведут работу, и, соответственно, сертификаты российские и хорватские будут признаны на взаимной основе".

"Надеюсь, что в рамках нашей работы очередное заседание мы сможем провести в следующем году уже в Москве", - заключил российский министр.

Теги
РоссияХорватияПатрушев, Дмитрий НиколаевичПандемия COVID-19
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