Ушаков рассказал, как пройдут переговоры Путина и Моди в Индии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пакет соглашений в самых разных областях будет подписан по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков

"Будет подписано порядка 10 двусторонних соглашений, весьма важных, в том числе и полузакрытых. До сих пор проработка этих соглашений ведется. У нас есть уверенность, что пакет соглашений в контексте визита будет оформлен", - сказал он. Ушаков добавил, что не хотел бы заранее озвучивать темы предстоящих к подписанию соглашений, "все это еще в стадии проработки, но они важны для развития двусторонних отношений в самых разных областях".

Представитель Кремля отметил, что "в последнее время международные контакты президента [РФ Владимира Путина] активизировались, проводится много телефонных разговоров, личных встреч <…>, впереди тоже планируются многочисленные встречи, контакты и даже визиты".

Говоря о поездке Путина в Индию, Ушаков подчеркнул, что между лидерами двух стран выстроился особый формат отношений. "Имеется в виду, что президент и премьер-министр примут участие в переговорах, на которых будет ограниченный состав делегаций с обеих сторон. Затем премьер-министр Индии устроит для нашего президента обед, который будет проходить в формате тет-а-тет, и они смогут обсудить наиболее щекотливые и сложные вопросы, которые не успеют затронуть в ходе переговоров в составе делегаций", - сказал Ушаков.

Он также сообщил, что в связи с эпидемиологическими ограничениями делегации двух стран будут серьезно ограничены. "Делегация небольшая: [глава МИД РФ Сергей] Лавров, [глава Минобороны РФ Сергей] Шойгу, [помощник президента Юрий] Ушаков. Аналогичный состав предусматривается и с индийской стороны. Кроме того, с учетом того, что в проработке находится целый ряд важных энергетических оглашений, договорились, что с нашей стороны к делегации подключится и [глава "Роснефти"] Игорь Иванович Сечин. Он тоже будет присутствовать в той части визита, в которой будут участвовать делегации", - сказал представитель Кремля. Ушаков подчеркнул, что при подготовке к визиту была учтена эпидемиологическая ситуация, поэтому "это будет чисто рабочий формат, без излишних протокольных нагромождений".

Информируя о сценарии визита, Ушаков сообщил, что прилет президента РФ в Индию запланирован примерно на 17:00 мск, после чего глава государства сразу отправится на место встречи и после всех мероприятий вернется в Россию. "Это будет такой вечерний визит. По времени он не ограничен, как президент и премьер захотят - столько и будут разговаривать. А потом будет вылет, независимо от того, будет ли это поздно вечером или ночью", - добавил помощник президента. Он также сообщил, что в начале беседы Путин и Моди сделают заявления для СМИ, кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу "по своим направлениям тоже могут что-то сказать". По итогам переговоров будет опубликован список подписанных соглашений.

Заседание межправкомиссии по ВТС и переговоры глав МИД и Минобороны

Россия и Индия проведут 6 декабря заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) и переговоры глав МИД и Минобороны в формате "2+2", сообщил Ушаков. Он отметил, что стороны детально готовились к визиту Путина в Индию.

"6 декабря <...> состоится заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сопредседатель этой комиссии с российской стороны - министр обороны Сергей Шойгу. Тема военно-технического сотрудничества по-прежнему является одной из самых главных в контексте двусторонних отношений", - сказал он.

Представитель Кремля добавил, что также в первой половине дня 6 декабря "состоится весьма важный субстантивный контакт в формате "2+2", это министры иностранных дел и министры обороны двух стран".

Путин 1 декабря на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств заявил, что намерен обсудить с премьер-министром республики Нарендрой Моди новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию "особо привилегированных российско-индийских отношений, российско-индийского стратегического партнерства".

По словам Путина, партнерство РФ и Индии приносит реальную взаимную выгоду обоим государствам. Хорошую динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно развиваются связи в энергетике, инновациях, космосе, производстве антиковидных вакцин и лекарственных средств, поддерживается обширная кооперация в оборонном секторе, в том числе путем создания совместных предприятий.

Разработка месторождений углеводородов

Ушаков сообщил, что РФ и Индия изучают возможности по совместной разработке месторождений углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке РФ.

Он отметил, что стороны уделяют приоритетное внимание кооперации в области энергетики, расширяется экспорт российских углеводородов в Индию, сохраняется взаимный интерес двух стран по реализации совместных СПГ-проектов.

"Активно изучаются возможности по совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе и на Дальнем Востоке России", - сказал он.

По словам Ушакова, товарооборот между двумя странами, "несмотря на пандемию, достаточно быстро восстанавливается после первого удара, продолжается рост". За январь - сентябрь этот показатель увеличился на 38,1%, достигнув $8,8 млрд. Сотрудничество ведется в различных отраслях, в том числе в атомной энергетике и космической сфере. Он добавил, что в ходе предстоящего визита Путина в Индию планируется рассмотреть шаги по наращиванию взаимных товарных потоков двух стран. К визиту приурочено подписание целого ряда совместных документов, в том числе в торгово-инвестиционной сфере, в области космоса и культуры.

Говоря о тех вопросах, которые Путин и Моди могут затронуть в ходе переговоров 6 декабря, Ушаков отметил, что среди возможных тем - вопросы стратегической стабильности, борьба с терроризмом, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановка в Афганистане. В целом в ходе переговоров стороны планируют обменяться мнениями по актуальной международной проблематике, добавил помощник президента РФ.