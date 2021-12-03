МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин до конца года может провести очные встречи с лидерами стран ЕАЭС и СНГ, в том числе прорабатывается контакт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он отметил, что в декабре запланировано проведение в формате видеоконференции заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое финализирует председательство Казахстана в ЕАЭС. Затем президенту предстоят несколько контактов, в том числе в очном формате и по телефону.

"Что касается Лукашенко, он сам об этом заявил, и я могу только подтвердить, что такой контакт предусматривается. Могу сказать, что если брать наших союзников ЕАЭС и СНГ, то есть наметки, что наш президент встретится со многими из них, если не со всеми, до конца года", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, состоятся ли эти встречи в онлайн-формате или очном режиме, Ушаков сказал: "Мы постараемся сделать в живом формате". "Работаем над тем, чтобы встретить новый год в кругу друзей", - добавил он.