Москва рассматривает приглашение Пекина о визите Путина в Китай в феврале 2022 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Москва позитивно смотрит на полученное от Пекина приглашение о визите президента РФ Владимира Путина в Китай в феврале 2022 года и обсуждает детали с китайскими коллегами. Об этом заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Мы получили приглашение от китайских коллег, предложение достаточно интересное в связи с открытием Олимпиады в феврале. Председатель КНР [Си Цзиньпин] предложил нашему президенту осуществить двусторонний визит. Мы этот вариант сейчас конструктивно и позитивно рассматриваем. Уже начали непосредственно обсуждать это с китайскими коллегами", - сказал Ушаков.

В конце ноября, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!", Путин рассказал, что планирует посетить открытие Олимпиады в Пекине в следующем году.

Как ранее сообщил МИД КНР, Китай и Россия обсуждают детали возможного визита Путина на Олимпиаду в Пекине. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер получил приглашение посетить олимпийский Пекин, но о такой поездке будет объявлено лишь после того, как все детали будут согласованы.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.