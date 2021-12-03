Новый посол Египта в Москве вручил замглавы МИД РФ копии верительных грамот

МОСКВА, 3 декабрь. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял в пятницу нового посла Египта в Москве Назиха Нагари, который вручил ему копии верительных грамот.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления координации между Москвой и Каиром в сфере обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Особое внимание было уделено обсуждению путей урегулирования продолжающихся конфликтов и кризисов, прежде всего в Ливии и Сирии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, стороны рассмотрели задачи наращивания российско-египетского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах с акцентом на поддержание высоких темпов реализации двусторонних проектов.