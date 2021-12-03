Кремль прокомментировал заявление Киева о возможной "масштабной эскалации" со стороны РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия имеет право передвигать войска внутри своей территории, ни о каком нагнетании речи не идет. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Комментируя заявления Минобороны Украины о якобы возможной "масштабной эскалации со стороны России", Ушаков заявил: "Нет никакой эскалации, мы на своей территории имеем право войска передвигать, но ни о каком нагнетании речь совершенно не идет".

Он напомнил, что в адрес России в связи с этой темой звучат угрозы о неких санкциях. "Угрожают нам какими-то санкциями. Лавров вчера хорошо ответил на слова Блинкена о том, что это будут какие-то совершенно необычные, какие-то адские санкции. Лавров правильно сказал, что все санкции когда-то вводились первый раз, и каждый раз они были необычными, адскими, но как-то удавалось справляться с ними. Но желательно, чтобы их не было, конечно", - добавил представитель Кремля.

В новость была внесена правка (17:31 мск) - уточняется автор заявления во втором абзаце, правильно - Минобороны Украины