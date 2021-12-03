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В МИД РФ заявили, что никакого "плана Лаврова" по сдаче Карабаха не было

В ведомстве при этом добавили, что "факты красноречивы: упущена масса возможностей для мирного урегулирования, причем не по вине РФ"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заявления о якобы существующем "плане Лаврова" по сдаче не принадлежащего РФ Нагорного Карабаха абсурдны и относятся к "воображаемым реалиям", возможности мирного урегулирования упускались не по вине России. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с заявлением главы парламента Армении Алена Симоняна о том, что в армянском обществе якобы циркулируют соображения, что "Россия сдала Карабах".

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Политик считает, что никто Карабах не "сдавал", однако, если бы такой политический шаг был осуществлен, то он бы был сделан по одному из планов, включая "план Лаврова". В МИД РФ подчеркнули, что затрудняются комментировать относящийся к "воображаемым реалиям" "план Лаврова". "При чем тут "сдача", если речь шла о поэтапном разрешении нагорнокарабахского конфликта. Вызывает глубокое сожаление, что некоторые армянские политики не только не опровергают абсурдные "мысли" насчет "сдачи" Россией не принадлежащего ей Нагорного Карабаха, а, по сути, солидаризуются с подобными безосновательными суждениями", - отметили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве при этом добавили, что "факты красноречивы: упущена масса возможностей для мирного урегулирования, причем не по вине РФ". "Сравните упомянутые предложения сопредседателей с нынешней ситуацией и делайте выводы", - отметили в МИД РФ и напомнили, что последнюю редакцию плана урегулирования сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам в июне 2019 года.

Лежавшие до осени 2020 года на столе переговоров предложения предусматривали определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования в соответствии с нормами международного права. Данные предложения, "хотя полного согласия и не удалось достичь, не отвергли ни в Армении, ни в Азербайджане", подчеркнули в МИД РФ. Предусматривалось возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, на втором - двух в обязательной увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Среди других элементов плана признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность его населения; участие его представителей в заседаниях ОБСЕ; снятие блокады; открытие границ; принятие сторонами обязательств о неприменении силы; решение вопроса о ширине и статусе Лачинского коридора с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов.

В МИД РФ отметили, что Москва всегда с уважением относится к общественному мнению в других странах, что "верно вдвойне, когда речь идет о союзниках и друзьях России, к каковым относится Армения". Однако нередко в обществе тиражируются предвзятые суждения, которые зачастую являются результатом политических манипуляций, отметили на Смоленской площади.

"Хотелось бы подчеркнуть, что все усилия РФ, включая содействие прекращению 44-дневной войны, подписание и реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, говорят сами за себя. Россия крайне заинтересована помочь армянам и азербайджанцам перевернуть болезненные страницы их отношений, содействовать обеспечению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - заключили в МИД РФ.

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