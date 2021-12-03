В МИД РФ заявили, что никакого "плана Лаврова" по сдаче Карабаха не было

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заявления о якобы существующем "плане Лаврова" по сдаче не принадлежащего РФ Нагорного Карабаха абсурдны и относятся к "воображаемым реалиям", возможности мирного урегулирования упускались не по вине России. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с заявлением главы парламента Армении Алена Симоняна о том, что в армянском обществе якобы циркулируют соображения, что "Россия сдала Карабах".

Политик считает, что никто Карабах не "сдавал", однако, если бы такой политический шаг был осуществлен, то он бы был сделан по одному из планов, включая "план Лаврова". В МИД РФ подчеркнули, что затрудняются комментировать относящийся к "воображаемым реалиям" "план Лаврова". "При чем тут "сдача", если речь шла о поэтапном разрешении нагорнокарабахского конфликта. Вызывает глубокое сожаление, что некоторые армянские политики не только не опровергают абсурдные "мысли" насчет "сдачи" Россией не принадлежащего ей Нагорного Карабаха, а, по сути, солидаризуются с подобными безосновательными суждениями", - отметили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве при этом добавили, что "факты красноречивы: упущена масса возможностей для мирного урегулирования, причем не по вине РФ". "Сравните упомянутые предложения сопредседателей с нынешней ситуацией и делайте выводы", - отметили в МИД РФ и напомнили, что последнюю редакцию плана урегулирования сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам в июне 2019 года.

Лежавшие до осени 2020 года на столе переговоров предложения предусматривали определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования в соответствии с нормами международного права. Данные предложения, "хотя полного согласия и не удалось достичь, не отвергли ни в Армении, ни в Азербайджане", подчеркнули в МИД РФ. Предусматривалось возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, на втором - двух в обязательной увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Среди других элементов плана признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность его населения; участие его представителей в заседаниях ОБСЕ; снятие блокады; открытие границ; принятие сторонами обязательств о неприменении силы; решение вопроса о ширине и статусе Лачинского коридора с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов.

В МИД РФ отметили, что Москва всегда с уважением относится к общественному мнению в других странах, что "верно вдвойне, когда речь идет о союзниках и друзьях России, к каковым относится Армения". Однако нередко в обществе тиражируются предвзятые суждения, которые зачастую являются результатом политических манипуляций, отметили на Смоленской площади.

"Хотелось бы подчеркнуть, что все усилия РФ, включая содействие прекращению 44-дневной войны, подписание и реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, говорят сами за себя. Россия крайне заинтересована помочь армянам и азербайджанцам перевернуть болезненные страницы их отношений, содействовать обеспечению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - заключили в МИД РФ.