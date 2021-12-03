Постпред РФ: решение по химикатам для силовиков обернется новыми проблемами для ОЗХО

ГААГА, 3 декабря. /ТАСС/. Принятие ОЗХО "понимания" в отношении запрета на применение веществ, воздействующих на центральную нервную систему, в аэрозольном виде в правоохранительных целях обернется новыми проблемами для организации. Об этом заявил в пятницу ТАСС постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя итоги 26-й сессии Конференции государств - участников организации.

Это решение, поддерживаемое США и их союзниками, было принято в ходе голосования 1 декабря. Россия и ряд других стран проголосовали против. По мнению российской стороны, решение представляется неприемлемым, а его принятие обернется новыми проблемами для организации.

Во-первых, по словам Шульгина, "такое "понимание" вступает в противоречие с Конвенцией о запрещении химического оружия. "Потом, как можно принимать "понимание", если мы ни малейшего представления не имеем, какого рода химические вещества мы хотим запретить для применения в правоохранительных целях в аэрозольном виде, - продолжил он. - Существует около 10 тыс. таких веществ, они используются и в сельском хозяйстве, и в фармацевтике, и других областях. Также встает вопрос о международной торговле такими химикатами, ужесточении экспортно-импортных процедур, что может быть использовано некоторыми странами в своих корыстных целях, чтобы подорвать позицию конкурентов на международной арене".

"Мы по мотивам голосования сделали заявление, сказали, что это "понимание" не будет иметь никаких политических и практических последствий, указали на все те проблемы, которые мы видели в связи с принятием этого документа, - заметил постпред. - Но самое главное, мы сказали, что никоим образом не ассоциируем себя с этим "пониманием", которое пусть остается на совести тех, кто его инициировал".

"Интересное наблюдение, - добавил он. - Слушая представителей стран, которые в том числе голосовали за это "понимание", мне показалось, что многие из них уже после голосования засомневались, а действительно ли они сделали доброе дело. В выступлениях отдельных делегаций зазвучала мысль о том, что надо бы что-то еще проработать, провести консультации, договориться о понятиях. Видно было, что некоторые если не сожалеют, то признают, что, наверное, погорячились".