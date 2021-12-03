Главы еще 12 субъектов возглавили региональные отделения "Единой России"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Руководители еще 12 субъектов РФ стали врио секретарей региональных отделений "Единой России". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе партии.

"Главы еще 12 регионов возглавили местные отделения партии. Они будут наделены полномочиями секретарей на региональных конференциях, которые пройдут в конце этого и начале следующего года", - уточнили в пресс-службе.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел с ними встречу в режиме видеоконференции. Медведев назвал правильной ситуацию, когда авторитетный руководитель региона или заксобрания отвечает и за партийную работу.

"Цель "Единой России" заключается в осуществлении задач, поставленных президентом, развитии экономики, улучшении жизни людей. Совмещая руководящие посты, вы имеете возможность эффективно на такую работу влиять", - сказал Медведев, слова которого привели в пресс-службе.

Председатель партии подчеркнул, что важнейшая задача заключается в том, чтобы реализовать положения народной программы. "Чтобы люди чувствовали изменения, связанные с ней и исполнением бюджета, уже здесь и сейчас. Эти изменения желательно демонстрировать постоянно. Тогда люди будут уверены, что их не обманули", - сказал он.

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Как уточнили в пресс-службе, врио секретарей региональных отделений партии стали: врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев; губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный; губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков; глава Ленинградской области Александр Дрозденко; врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров; глава Республики Мордовия Артем Здунов; губернатор Иркутской области Игорь Кобзев; губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев; глава Республики Коми Владимир Уйба; глава Республики Калмыкия Бату Хасиков; врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг; губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Кроме того, сменились секретари еще пяти региональных отделений партии. Их кандидатуры президиуму генсовета партии рекомендовал Медведев. Так, врио секретарей региональных отделений стали: в Санкт-Петербурге - депутат Госдумы Сергей Боярский; в Ульяновской области - гендиректор "Газпром межрегионгаз Ульяновск" Владимир Камеко; в Томской области - сенатор Владимир Кравченко; в Республике Марий Эл - зампред Госсобрания региона Евгений Кузьмин; в Хакасии - депутат Госдумы Сергей Сокол.

"Эти кандидатуры будут наделены полномочиями секретарей также на региональных конференциях", - уточнили в пресс-службе.

Региональные отделения "Единой России" возглавляют 26 губернаторов.