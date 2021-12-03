Антонов: беседа Путина и Байдена будет способствовать успокоению обстановки в Европе

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Предстоящая беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет способствовать не только стабилизации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, но и успокоению обстановки в Европе и мире в целом. Уверенность в этом выразил в пятницу в беседе с журналистами посол России в США Анатолий Антонов.

"Я считаю, что, конечно же, предстоящий контакт двух президентов, о котором было объявлено в Кремле, будет способствовать стабилизации отношений, успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе, да и во всем мире", - заявил дипломат.

Как ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, дата встречи по видеосвязи Путина и Байдена предварительно утверждена, ее объявят после согласования с американской стороной.