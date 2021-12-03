Путин поздравил президента Киргизии с успешным проведением парламентских выборов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с успешным проведением в республике парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением в республике парламентских выборов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, с обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии, а также на тесное взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. "Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - резюмировали в Кремле.

Как сообщила пресс-служба президента Киргизии, Жапаров в свою очередь поблагодарил российскую сторону за активное участие на выборах в качестве наблюдателей и содействие в организации голосования граждан Киргизии на территории России, а также за высокую оценку проведения выборов российской стороной.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 28 ноября по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 35%.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.