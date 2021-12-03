Глава администрации Волгодонска сообщил о решении подать в отставку по состоянию здоровья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Волгодонска Ростовской области Виктор Мельников принял решение подать в отставку по состоянию здоровья. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации города.

"Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников заявил о своем решении подать в отставку. Данное решение продиктовано состоянием здоровья", - говорится в сообщении.

По словам Мельникова, которые приведены в сообщении, решение подать в отставку было тяжелым, но оно принято в интересах города и его жителей.

В ноябре 2020 года в отношении Мельникова возбудили уголовное дело. 18 ноября того же года суд освободил Мельникова под залог в размере 2 млн рублей.

По версии следствия, в 2017 году чиновник дал указания директору департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подписать акты о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех городских автодорог. В мае 2021 года следствие завершилось, дело передали в суд.