Главы МИД стран ОДКБ призвали усилить работу с молодежью для противодействия терроризму

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили обеспокоенность распространением через интернет идей, подстрекающих к насилию и терроризму, призвав усилить работу с молодежью.

"Выражаем озабоченность распространением, в том числе через интернет, языка ненависти и идей, подстрекающих к насилию и питающих терроризм", - говорится в совместном заявлении глав МИД России, Таджикистана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана и Казахстана, опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ. В тексте подчеркнута необходимость нарастить усилия по развитию информационной грамотности, особенно среди молодежи, для предотвращения пропаганды ненависти и террористических идей.

Кроме того, министры выразили "серьезную озабоченность в связи с растущим использованием интернета в террористических целях, включая прямые трансляции террористических нападений".

Министры также подчеркнули приверженность единству в борьбе с международным терроризмом, отметив необходимость партнерских стратегий в противостоянии этой угрозе.

"Для повышения эффективности соответствующих усилий необходимы стратегии по профилактике и борьбе с терроризмом, включающие партнерство заинтересованных сторон на всех уровнях, в том числе координацию между органами государственной власти, сотрудничество между государствами, международными и региональными организациями, а также частным сектором, гражданским обществом, научными кругами и СМИ", - говорится в совместном заявлении.

Министры подчеркнули, что необходимо совершенствовать передовые методы борьбы с терроризмом, а также выступили за развитие сотрудничества стран ОДКБ с ОБСЕ для укрепления безопасности.