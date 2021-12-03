Захарова заявила, что страны Запада четко знают обозначенные Россией красные линии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Западные государства услышали сигнал со стороны России о красных линиях для Москвы в международной политике, иначе бы на Западе "так не злились". Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Если бы они этого не знали, они бы, я думаю, так не злились", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что примером красных линий для Москвы является создание странами Запада военных угроз у границ России. При этом Путин рассчитывает, что на Западе возобладают ответственность и здравый смысл, и красные линии в отношениях с Россией не будут пересечены.

Дипломат также заявила, что Запад не относится к некоторым государствам бывшего СССР как к суверенным, принимаемые этими странами решения противоречат интересам их коренных народов.

"По одному телефонному звонку, по одному нажатию какой-либо волшебной кнопки решения принимаются в этих странах [бывшего СССР] не просто антизаконные, но и противоречащие интересам коренных народов этих государств <…> История этих государств говорит о том, что как к суверенным на Западе к ним не относятся", - сказал она.

"Являются ли они суверенными, та же самая Грузия и Украина? Не с нашей точки зрения, для нас это суверенные государства, которые после распада Советского Союза мы уважали именно в этом качестве, несмотря на нашу общую историю, несмотря на огромное количество факторов, которые нас действительно не просто сближали, а связывали <…> Относится ли к ним так Запад?", - отметила Захарова.