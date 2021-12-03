Турчак предложил назначить Дарью Лантратову замсекретаря генсовета "Единой России"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил кандидатуру Дарьи Лантратовой на должность своего заместителя, она будет курировать блок информационной политики. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба партии.

"Дарья в настоящий момент работает на руководящей должности в Управлении президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. Уже более 10 лет на государственной службе, в том числе - в аппарате правительства. В сферу ее компетенций входит разработка и реализация государственной информационной политики, а также координация работы пресс-служб органов государственной власти", - отметил Турчак.

Секретарь генсовета "Единой России" выразил уверенность, что "она сможет повысить эффективность информационного блока партии, выстроить систему социальных и общественных коммуникаций и обеспечить продвижение значимых партийных проектов и инициатив, которые мы в ходе кампании выдвигали и теперь будем реализовывать". Опыт Лантратовой также "будет использован при подготовке позиции партии по ключевым социально-экономическим и общественно-политическим вопросам, в работе с депутатами различного уровня по повышению качества их информационной и коммуникационной активности". Турчак призвал уделить особое внимание в этой работе молодым депутатам и политикам.

Председатель партии Дмитрий Медведев инициативу поддержал. "Надеюсь, что вы сможете подобрать ключи не только к сердцам многоопытных людей в нашей стране, но и молодежи. Это не самая простая задача. Надеюсь, у вас это получится", - сказал он.

Окончательно решение по назначению нового замсекретаря примет съезд "Единой России", который пройдет 4 декабря.